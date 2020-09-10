Польща видала понад 200 гуманітарних віз білорусам

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Консульства Польщі видало 234 гуманітарні візи для громадян Білорусі в рамках програми "Солідарні з Білоруссю". Програма була запущена урядом Польщі на початку серпня.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Петро Вавжик, передає "Польське радіо".

Польська програма "Солідарні з Білоруссю" передбачає допомогу для репресованих, а також програму стипендій і допомоги незалежним ЗМІ. На неї польське уряд виділив 50 млн злотих.

Вавжик підкреслив, що Польща надає Білорусі всебічну підтримку, але крім цього визначає тон розмов в Євросоюзі щодо ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, влада Польщі почали пропускати на територію країни громадян Білорусі без віз і необхідних документів.

Крім того, Литва затвердила план, спрямований на підтримку білоруського населення.

Додамо, що Литва має намір полегшити умови в'їзду в країну для білорусів.