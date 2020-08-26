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Польща дозволила в'їзд білорусам без віз

Варшава, Середа 26 серпня 2020 20:14
Польща дозволила в'їзд білорусам без віз
Фото: Матеуш Моравецький (wikimedia.orgMarek Mytnik)
Автор: РБК-Україна

Влада Польщі пропустили на свою територію громадян Білорусі без віз і необхідних документів. До Польщі виїхали вже кілька десятків білорусів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає видання WP.

"Кілька десятків громадян Білорусі, які постраждали від режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка, знайшли допомогу на території Польщі", - повідомив Моравецький.

При цьому він зазначив, що попросив міністра охорони здоров'я підготувати лікарні, щоб мати можливість приймати людей з Білорусі.

Також прем'єр закликав владу Білорусі звільнити ув'язнених і заарештованих членів Координаційної ради.

Нагадаємо, що у Білорусі створили комісію з перевірки випадків побиття протестувальників.

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