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У Литві схвалили план допомоги білорусам

Вільнюс, Середа 02 вересня 2020 15:56
У Литві схвалили план допомоги білорусам
Фото: прем'єр Литви Саулюс Сквернялис (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Литви затвердив план, спрямований на підтримку білоруського населення. План допомоги охоплює різні області.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Линкявичус в Twitter.

"Сьогодні уряд Литви затвердив спеціальний план підтримки населення Білорусі, спрямований на надання допомоги жертвам репресій, сприяння навчанню білорусів у литовських університетах, сприяння отримання національних віз та інтеграції на литовський ринок праці", - повідомив міністр.

У свою чергу, прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис заявив, що допомога буде охоплювати найрізноманітніші області - фінансову підтримку Європейського гуманітарного університету, стипендії на навчання в Литві, а також надання медичних та реабілітаційних послуг жертвам репресій.

Він також додав, що план також входить створення більш сприятливих фінансових і комерційних умов для білоруського бізнесу в Литві. Водночас планується запросити компанії інформаційних технологій і фахівців у цій сфері, щоб спростити видачу віз громадянам Білорусі.

Нагадаємо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Крім нього, під обмеження потрапили ще 29 чиновників. Всім їм заборонили в'їзд на територію країн Балтії.

Крім того, влада Польщі почали пропускати на територію країни громадян Білорусі без віз і необхідних документів.

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