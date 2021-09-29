Польща відновлює залізничне сполучення з усіма країнами, крім Білорусі

Польща зняла деякі карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Зокрема, країна відновлює залізничне сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду.
Заборону на залізничне сполучення залишили тільки з однією країною - Білоруссю.
"До 31 Жовтня 2021 року призупинено рух пасажирів на залізничному транспорті з перетином кордону між Республікою Польща і Республікою Білорусь", - йдеться в документі.
"Укрзалізниця" поки не підтверджує, що Польща відновлює сполучення з Україною з 1 жовтня.
"Нічого нового поки що, 30 вересня чергова нарада з польською стороною", - повідомив РБК-Україна керівник з комунікацій УЗ Олександр Шевченко.
Раніше прем'єр-міністр Польщі заявив, що його країна разом з Литвою готуються до довготривалої суперечки з Білоруссю через кордони.