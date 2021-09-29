UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша возобновляет железнодорожное сообщение со всеми странами, кроме Беларуси

Автор: Инна Собора

Польша сняла некоторые карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, страна возобновляет железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства.

Запрет на ж/д сообщение оставили только с одной страной - Беларусью.

"До 31 октября 2021 года приостановлено движение пассажиров на железнодорожном транспорте с пересечением границы между Республикой Польша и Республикой Беларусь", - говорится в документе.

Возобновят ли сообщение с Украиной?

"Укрзализныця" пока не подтверждает, что Польша восстанавливает сообщение с Украиной с 1 октября.

"Ничего нового пока 30 сентября очередное совещание с польской стороной", - сообщил РБК-Украина руководитель по коммуникациям УЗ Александр Шевченко.

Ранее премьер-министр Польши заявил, что его страна вместе с Литвой готовятся к долговременному спору с Беларусью из-за границ.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПольшаКарантин