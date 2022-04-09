Польща спрощує умови надання українцям безкоштовних проїзних залізницею

Що змінилося

"Відтепер українці, які не мають закордонного паспорта або номера PESEL, але мають квиток на поїзд від "Укрзалізниці", оформлений в Україні для проїзду в Польщу, можуть надавати його для оформлення безкоштовних проїздних документів територією Польщі", - йдеться в повідомленні.

Для цього необхідно зберегти квиток на поїзд, який ви купували в Україні (як електронний, так і придбаний в касі) для подорожі в Польщу - він дає право на поїздки залізницею по території Польщі не тільки в день перетину кордону, але й надалі.

Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються такими ж.

Хто може скористатися проїзними

Так, скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Як скористуватися безкоштовним проїздом

Як пояснили в УЗ, посадка в потяги здійснюється по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України або проїздного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі або повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Громадянам з інвалідністю також треба пред'явити документи, що підтверджують їх інвалідність, а громадяни, інвалідність яких видно неозброєним оком, можуть не надавати відповідні документи, додають в УЗ.

При цьому перевозити багаж та тварин українці можуть безкоштовно.

З Польщі українці також можуть безкоштовно виїхати далі за кордон, дотримуючись тих самих правил (безкоштовні квитки доступні в міжнародних касах).