Польша упрощает условия предоставления украинцам бесплатных ж/д проездных

Что изменилось

"Отныне украинцы, которые не имеют заграничного паспорта или номера PESEL, но имеют билет на поезд от "Укрзализныци", оформленный в Украине для проезда в Польшу, могут предоставлять его для оформления бесплатных проездных документов территорией Польши", - говорится в сообщении.

Для этого необходимо сохранить билет на поезд, который вы покупали в Украине (как электронный, так и приобретенный в кассе) для путешествия в Польшу - он дает право на поездки по железной дороге по территории Польши не только в день пересечения границы, но и в дальнейшем.

Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются такими же.

Кто может воспользоваться проездными

Так, воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля, и относятся к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Как воспользоваться бесплатным проездом

Как пояснили в УЗ, посадка в поезда осуществляется по заранее полученных в кассе бесплатных билетах, которые выдаются при условии предъявления паспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польше или уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

Гражданам с инвалидностью также надо предъявить документы, подтверждающие их инвалидность, а граждане, инвалидность которых видна невооруженным глазом, могут не предоставлять соответствующие документы, добавляют в УЗ.

При этом перевозить багаж и животных украинцы могут бесплатно.

Из Польши украинцы также могут бесплатно выехать дальше за границу, соблюдая те же правила (бесплатные билеты доступны в международных кассах).