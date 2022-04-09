Польща спрощує умови надання українцям безкоштовних проїзних залізницею
Польська залізниця спрощує правила безкоштовного користування потягами на території країни для українців. Тепер для отримання проїзного, окрім закордонного паспорта, можна пред'явити квиток від "Укрзалізниці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
Що змінилося
"Відтепер українці, які не мають закордонного паспорта або номера PESEL, але мають квиток на поїзд від "Укрзалізниці", оформлений в Україні для проїзду в Польщу, можуть надавати його для оформлення безкоштовних проїздних документів територією Польщі", - йдеться в повідомленні.
Для цього необхідно зберегти квиток на поїзд, який ви купували в Україні (як електронний, так і придбаний в касі) для подорожі в Польщу - він дає право на поїздки залізницею по території Польщі не тільки в день перетину кордону, але й надалі.
Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються такими ж.
Хто може скористатися проїзними
Так, скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:
- діти до 18 років;
- жінки;
- чоловіки старше 60 років;
- чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.
Як скористуватися безкоштовним проїздом
Як пояснили в УЗ, посадка в потяги здійснюється по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України або проїздного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі або повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.
Громадянам з інвалідністю також треба пред'явити документи, що підтверджують їх інвалідність, а громадяни, інвалідність яких видно неозброєним оком, можуть не надавати відповідні документи, додають в УЗ.
При цьому перевозити багаж та тварин українці можуть безкоштовно.
З Польщі українці також можуть безкоштовно виїхати далі за кордон, дотримуючись тих самих правил (безкоштовні квитки доступні в міжнародних касах).
Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжує вивозити українців у безпечніші області. Компанія оприлюднила графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 9 квітня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.