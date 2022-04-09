ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша упрощает условия предоставления украинцам бесплатных ж/д проездных

Новина українською →
Киев, Суббота 09 апреля 2022 15:39
Польша упрощает условия предоставления украинцам бесплатных ж/д проездных Фото: Польша упрощает условия предоставления украинцам бесплатных ж/д проездных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Польская железная дорога упрощает правила бесплатного пользования поездами на территории страны для украинцев. Теперь для получения проездного, кроме загранпаспорта, можно предъявить билет от "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

Что изменилось

"Отныне украинцы, которые не имеют заграничного паспорта или номера PESEL, но имеют билет на поезд от "Укрзализныци", оформленный в Украине для проезда в Польшу, могут предоставлять его для оформления бесплатных проездных документов территорией Польши", - говорится в сообщении.

Для этого необходимо сохранить билет на поезд, который вы покупали в Украине (как электронный, так и приобретенный в кассе) для путешествия в Польшу - он дает право на поездки по железной дороге по территории Польши не только в день пересечения границы, но и в дальнейшем.

Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются такими же.

Кто может воспользоваться проездными

Так, воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля, и относятся к следующим группам:

  • дети до 18 лет;
  • женщины;
  • мужчины старше 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Как воспользоваться бесплатным проездом

Как пояснили в УЗ, посадка в поезда осуществляется по заранее полученных в кассе бесплатных билетах, которые выдаются при условии предъявления паспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польше или уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

Гражданам с инвалидностью также надо предъявить документы, подтверждающие их инвалидность, а граждане, инвалидность которых видна невооруженным глазом, могут не предоставлять соответствующие документы, добавляют в УЗ.

При этом перевозить багаж и животных украинцы могут бесплатно.

Из Польши украинцы также могут бесплатно выехать дальше за границу, соблюдая те же правила (бесплатные билеты доступны в международных кассах).

Напомним, "Укрзализныця" продолжает вывозить украинцев в более безопасные области. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на сегодня, 9 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Польша Беженцы
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну