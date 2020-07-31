Польща і США узгодили розміщення військового контингенту

Фото: американський військовий (flickr com soldiersmediacenter)

До Польщі введуть близько тисячі військових

Польща і Сполучені Штати узгодили домовленості про розміщення в Республіці постійного американського військового контингенту. Також сторони домовилися про введення в Польщі ще близько тисячі військових.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства національної оборони Польщі.

Угода передбачає подальше поглиблення військового співробітництва між країнами та збільшення військової присутності Сполучених Штатів в Польщі.

"Протягом двох угод, підписаних президентами Анджеєм Дудою і Дональдом Трампом, принцип розміщення американських військ було вирішено змінити з ротаційної основи на постійну. Кількість військових США, розміщених в Польщі, зросте орієнтовно на 1000, до мінімуму 5500", - йдеться в повідомленні.

Так, Познань стане резиденцією передового дивізійного командування і групи підтримки армії США; Дравсько-Поморське стане штаб-квартирою Центру бойової підготовки для спільного використання збройними силами Польщі та США; Вроцлав-Страховіце стане місцем завантаження та розвантаження авіабази ВПС США.

Також військовий контингент розширять в Ласке, який стане місцем ескадрильї літаків з дистанційним управлінням ВПС США; в Поуідзе, який стане штабом повітряно-бойової бригади, батальйону бойової матеріально-технічної підтримки та спецназу, в Люблинці, який стане резиденцією іншого спецназу, а також в Жагані і Свентошуве, які стануть штаб-квартирою для бойової групи броньованої бригади.

Після завершення підготовчої роботи, угоду буде підписано.

Нагадаємо, в червні американський президент Дональд Трамп анонсував виведення частини контингенту США з Німеччини. Таке рішення він пояснив підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Берліна.

29 липня глава Пентагону офіційно повідомив, що США виводять 11,9 тисячі військових з Німеччини і перекидають їх ближче до кордонів Росії.