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Польща дозволила біженцям з України жити і працювати 18 місяців. Терміни можуть продовжити

Автор: Ілона Свиридова

Польща прийняла закон про допомогу українським громадянам, які тікають від вторгнення Росії. Згідно з документом, вони зможуть легально жити і працювати в країні протягом 18 місяців, також передбачена можливість продовження даного терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wnp.pl.

Як заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, закон гарантує фінансову підтримку польських сімей, які приймають біженців. Їм виплачуватимуть по 1200 злотих на місяць - трохи більше 260 доларів. Така підтримка діятиме протягом 2 місяців.

"Біженці з України мають знати, що вони в безпеці під час війни, що вони можуть жити з нами як зазвичай. Завдяки цьому закону громадяни України зможуть перебувати в Польщі 18 місяців на законних підставах. Вони зможуть працювати, і цей термін може бути продовжений до 3 років, тобто ще на 18 місяців", - зазначив він.

Крім того, місцеві органи влади отримають фінансову підтримку, необхідну для виконання інших завдань, наприклад, для забезпечення доступу біженців до медицини або до освіти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку агресії Росії з України до Польщі виїхало понад 1 млн біженців.

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