Польща дозволила біженцям з України жити і працювати 18 місяців. Терміни можуть продовжити

Польща прийняла закон про допомогу українським громадянам, які тікають від вторгнення Росії . Згідно з документом, вони зможуть легально жити і працювати в країні протягом 18 місяців, також передбачена можливість продовження даного терміну.

Як заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, закон гарантує фінансову підтримку польських сімей, які приймають біженців. Їм виплачуватимуть по 1200 злотих на місяць - трохи більше 260 доларів. Така підтримка діятиме протягом 2 місяців.

"Біженці з України мають знати, що вони в безпеці під час війни, що вони можуть жити з нами як зазвичай. Завдяки цьому закону громадяни України зможуть перебувати в Польщі 18 місяців на законних підставах. Вони зможуть працювати, і цей термін може бути продовжений до 3 років, тобто ще на 18 місяців", - зазначив він.

Крім того, місцеві органи влади отримають фінансову підтримку, необхідну для виконання інших завдань, наприклад, для забезпечення доступу біженців до медицини або до освіти.