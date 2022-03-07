До Польщі з України виїхали вже понад мільйон людей

З початку агресії Росії проти України з нашої країни до Польщі виїхали вже понад мільйон осіб. Це дані на 6 березня 21:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Прикордонної служби Польщі в Twitter.

"Кількість людей, які виїхали з України до Польщі, перевищила мільйон. Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх будинків", - йдеться в повідомленні прикордонної служби.

Прикордонники обіцяють, що ці люди будуть відчувати себе в Польщі в безпеці.

Зазначимо, що після ведення в Україні воєнного стану, територію країни можуть залишати тільки жінки і діти. Чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з України.