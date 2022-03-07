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Польша разрешила беженцам из Украины жить и работать 18 месяцев. Сроки могут продлить

Автор: Илона Свиридова

Польша приняла закон о помощи украинским гражданам, которые бегут от вторжения России. Согласно документу, они смогут легально жить и работать в стране в течение 18 месяцев, также предусмотрена возможность продления данного срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wnp.pl.

Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, закон гарантирует финансовую поддержку польских семей, которые принимают беженцев. Им будут выплачивать по 1200 злотых в месяц - чуть больше 260 долларов. Такая поддержка будет действовать в течение 2 месяцев.

"Беженцы из Украины должны знать, что они в безопасности во время войны, что они могут жить с нами как обычно. Благодаря этому закону граждане Украины смогут находиться в Польше 18 месяцев на законных основаниях. Они смогут работать, и этот срок может быть продлен до 3 лет, то есть еще на 18 месяцев", - отметил он.

Кроме того, местные органы власти получат финансовую поддержку, необходимую для выполнения других задач, например, для обеспечения доступа беженцев к медицине или к образованию.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала агрессии России из Украины в Польшу выехало более 1 млн беженцев.

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