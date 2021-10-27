Польща радикально посилить свою армію: причиною стали Білорусь і імперські амбіції Росії

Польща має намір радикально посилити свої збройні сили. Таку заяву зробив віце-прем'єр країни Ярослав Качинський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За його словами, влада готує законопроект про "захист Вітчизни", який передбачає радикальне посилення польської армії. Причиною такого рішення стало
Він підкреслив, що
Польща має намір закуповувати військове обладнання американського виробництва, але також зверне увагу на зброю європейського виробництва.
Нагадаємо, що Польща збільшить число військових на кордоні з Білоруссю. Таке рішення прийняли через мігрантів, які постійно намагаються порватися через кордон.