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Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч

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Польща, Понеділок 25 жовтня 2021 17:02
Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч Фото: Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Польщі прийняли рішення збільшити кількість військовослужбовців, які допомагають патрулювати кордон з Білоруссю. Вже незабаром безпеку забезпечуватимуть близько 10 тисяч військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання PAP.

"Ми збільшимо число військових, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі осіб. Вже незабаром надійність кордону будуть забезпечувати близько 10 тисяч військових з 12, 16 та 18 дивізії", - заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За словами міністра, військовослужбовці надають допомогу в проведенні операції та допомагають громадянам районів, які близько розташовані до кордону з Білоруссю.

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