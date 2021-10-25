Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч

В Польщі прийняли рішення збільшити кількість військовослужбовців, які допомагають патрулювати кордон з Білоруссю. Вже незабаром безпеку забезпечуватимуть близько 10 тисяч військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання PAP .

"Ми збільшимо число військових, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі осіб. Вже незабаром надійність кордону будуть забезпечувати близько 10 тисяч військових з 12, 16 та 18 дивізії", - заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За словами міністра, військовослужбовці надають допомогу в проведенні операції та допомагають громадянам районів, які близько розташовані до кордону з Білоруссю.