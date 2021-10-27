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Польша радикально усилит свою армию: причиной стали Беларусь и имперские амбиции России

Автор: Наталья Скороход

Польша намеренна радикально усилить свои вооруженные силы. Такое заявление сделал вице-премьер страны Ярослав Качиньский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По его словам, власти готовят законопроект о "защите отечества", который подразумевает радикальное усиление польской армии. Причиной такого решения стало

Он подчеркнул, что

Польша намеренна закупать военное оборудование американского производства, но также обратит внимание на оружие европейского производства.

Напомним, что Польша увеличит число военных на границе с Беларусью. Такое решение приняли из-за мигрантов, которые постоянно пытаются порваться через границу.

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