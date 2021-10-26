ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Лукашенко про польські танки біля кордону: боюся, щоб вони "войнушку" не розв'язали

Новость на русском →
Мінськ, Вівторок 26 жовтня 2021 15:45
Лукашенко про польські танки біля кордону: боюся, щоб вони "войнушку" не розв'язали Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на польські військові навчання з танками біля білоруського кордону. Він висловив побоювання, що Польща нібито може розв'язати "войнушку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Ви прекрасно бачите, ви тут більше на Заході, ніж всі інші. І бачите, що відбувалося і що від нас хочуть. Вчора вже "Леопарди" підкинули до нашого кордону - танки", - заявив Лукашенко працівникам Лідської центральної районної лікарні.

Він також звернувся до колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Караєва, який займає посаду його помічника-інспектора по Гродненській області.

"Ти, Юра, дивись тут, ти ж генерал крім усього іншого, що вони там творять за межами. Вчасно підказуйте. Негідники крайні. Боюся, щоб вони войнушку не розв'язали тут", - додав Лукашенко.

Зазначимо, цього тижня Польща проводить навчання в районі Бяла-Підляська недалеко від кордону з Білоруссю. У них приймуть навчання близько 700 військових з танками "Леопард" 10-ї бронекавалерійської бригади.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що його противники нібито зроблять нову спробу революції в Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь Польша
NEWS
До кінця тижня "червоних" зон може бути вже 13. Чи чекає на Україну повний локдаун
До кінця тижня "червоних" зон може бути вже 13. Чи чекає на Україну повний локдаун
DAILY
Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль