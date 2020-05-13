Польща продовжила контроль на кордонах з країнами ЄС

Перетин кордону зараз можливий лише у визначених пунктах
Польща ще на 30 днів продовжила контроль на кордонах з сусідами-членами ЄС через пандемію. Про це повідомляє RMF24.
Зокрема, Польща продовжила контроль на кордоні з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною - до 12 червня. Перетин кордону зараз можливий лише у визначених пунктах.
Зазначимо, ситуація з коронавірусом у цих країнах така:
Раніше повідомлялось, що Єврокомісія рекомендувала країнами-членами Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на несуттєві поїздки в Європейському союзі ще на 30 днів - до 15 червня.
Втім, уряд Чехії планує відкрити кордони з Словаччиною, Австрією, Німеччиною і Польщею в липні.
Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтер'вю РБК-Україна розповів, що в прийнятті рішення щодо відкриття пунктів державного кордону Україна орієнтуватися на епідеміологічну ситуацію щодо коронавірусу, а також рішення в інших країнах Європи про відкриття кордонів.