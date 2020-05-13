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Польща продовжила контроль на кордонах з країнами ЄС

Новини » Політика     13.05.2020 - 12:55
Польща продовжила контроль на кордонах з країнами ЄС
Ілюстративне фото (flickr.com/MSWiA)

Перетин кордону зараз можливий лише у визначених пунктах

Польща ще на 30 днів продовжила контроль на кордонах з сусідами-членами ЄС через пандемію. Про це повідомляє RMF24.

Зокрема, Польща продовжила контроль на кордоні з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною - до 12 червня. Перетин кордону зараз можливий лише у визначених пунктах.

Зазначимо, ситуація з коронавірусом у цих країнах така:

  • Польща - 16 921 інфікований, 6131 одужав, 839 померли,
  • Німеччина - 173 тис. інфіковані, 144 тис. одужали, 7754 померли,
  • Литва - 1505 інфіковані, 908 одужали, 54 померли,
  • Чехія - 8223 інфіковані, 4899 одужали, 284 померли,
  • Словаччина - 1465 інфіковані, 983 одужали, 27 померли.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія рекомендувала країнами-членами Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на несуттєві поїздки в Європейському союзі ще на 30 днів - до 15 червня.

Втім, уряд Чехії планує відкрити кордони з Словаччиною, Австрією, Німеччиною і Польщею в липні.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтер'вю РБК-Україна розповів, що в прийнятті рішення щодо відкриття пунктів державного кордону Україна орієнтуватися на епідеміологічну ситуацію щодо коронавірусу, а також рішення в інших країнах Європи про відкриття кордонів.

Теги Новини України Польшакордон
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