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Польща закликала владу Білорусі провести нові вибори

Варшава, П'ятниця 14 серпня 2020 18:24
Польща закликала владу Білорусі провести нові вибори
Фото: Матеуш Моравецкій (facebook com MorawieckiPL)
Автор: РБК-Україна

Варшава також наполягає на присутності міжнародних спостерігачів на виборах

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій закликав владу Білорусі провести нові президентські вибори. При цьому він зазначив, що вони повинні пройти за участю міжнародних спостерігачів.

Про це повідомляє видання WP.

"Ми закликаємо владу Білорусі, щоб вони розглянули можливість нових виборів за участю міжнародних спостерігачів. Вільно і чесно", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що в Білорусі потрібно провести нові вибори президента.

Крім того, Євросоюз може ввести санкції проти Білорусі у кінці серпня; заходи будуть прийняті за непрозорі вибори і придушення мирних акцій протесту.

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