Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Вибори повинні пройти в присутності міжнародних спостерігачів

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео закликав до проведення нових президентських виборів в Білорусі. При цьому він заявив, що на виборах повинні бути присутніми міжнародні спостерігачі.

Про це він повідомив в ході прес-конференції.

"Я вважаю за можливе лише мирне вирішення поточної кризи в Білорусі, необхідно провести нові вибори при серйозній присутності міжнародних спостерігачів", - зазначив Помпео.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають сутички під час масових протестів, які почалися після завершення голосування на виборах президента. За попередніми даними Центрвиборчкому, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, з 10 по 11 серпня правоохоронці затримали близько 2 тисяч демонстрантів.

Крім того, в лікарнях перебувають понад 200 учасників протестів.