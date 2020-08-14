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Польша призвала власти Беларуси провести новые выборы

Варшава, Пятница 14 августа 2020 18:24
Польша призвала власти Беларуси провести новые выборы
Фото: Матеуш Моравецкий (facebook com MorawieckiPL)
Автор: РБК-Украина

Варшава также настаивает на присутствии международных наблюдателей на выборах

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти Беларуси провести новые президентские выборы. При этом он отметил, что они должны пройти с участием международных наблюдателей.

Об этом сообщает издание WP.

"Мы призываем власти Белоруси, чтобы они рассмотрели возможность новых выборов с участием международных наблюдателей. Свободно и честно", - заявил премьер.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Беларуси нужно провести новые выборы президента.

Кроме того, Евросоюз может ввести санкции против Беларуси в конце августа; меры будут приняты за непрозрачные выборы и подавление мирных акций протеста.

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