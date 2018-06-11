Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Польща запропонувала своє посередництво у спорі між ЄС і США

НовиниЕкономіка    11.06.2018 - 12:33
Фото: Матеуш Якуб Моравецький (wikimedia.org)
Фото: Матеуш Якуб Моравецький (wikimedia.org)

Польський уряд вважає, що має врегулювати конфлікт між країнами

Польський уряд хоче стати посередником у конфлікті між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Про це в інтерв'ю виданню Gazetа Polskі заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Якуб Моравецький, повідомляє Niezalezna.

Він зазначив, що у Польщі є дві точки дотику з Штатми і Євросоюзом. Одна – це безпосереднє співробітництво з Америкою, а інша - співробітництво в рамках Європейського Союзу.

"Всі, напевно, помічають, що сьогодні шляхи ЄС і США почали сильно розходитися. І зараз від Польщі залежить, чи вона зможе сформувати свою позицію як сполучної ланки між двома сторонами або залишиться в незручному положенні постійного маневрування між ними", - сказав Матеуш Моравецький.

За його словами, метою уряду Польщі є перший з двох варіантів.

"Це відмінний шанс для Польщі. І в ім'я такого сценарію ми працюємо", - підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) з п'ятниці, 1 червня, вводять мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.

Мова йде про 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-відсоткових - на ввезення алюмінію. Варто підкреслити, що введення цих заходів Вашингтон кілька разів відкладав, сподіваючись домовитися зі своїми партнерами.

У свою чергу, країни єврозони пообіцяли вжити відповідні заходи.

Трамп дорікнув Німеччині за недостатнє фінансування НАТО Меркель підтримала рішення ЄС відповісти на мита США
Теги публікації: Польша, Евросоюз, Сполучені Штати Америки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся