Польща запропонувала своє посередництво у спорі між ЄС і США

Польський уряд вважає, що має врегулювати конфлікт між країнами

Польський уряд хоче стати посередником у конфлікті між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Про це в інтерв'ю виданню Gazetа Polskі заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Якуб Моравецький, повідомляє Niezalezna.

Він зазначив, що у Польщі є дві точки дотику з Штатми і Євросоюзом. Одна – це безпосереднє співробітництво з Америкою, а інша - співробітництво в рамках Європейського Союзу.

"Всі, напевно, помічають, що сьогодні шляхи ЄС і США почали сильно розходитися. І зараз від Польщі залежить, чи вона зможе сформувати свою позицію як сполучної ланки між двома сторонами або залишиться в незручному положенні постійного маневрування між ними", - сказав Матеуш Моравецький.

За його словами, метою уряду Польщі є перший з двох варіантів.

"Це відмінний шанс для Польщі. І в ім'я такого сценарію ми працюємо", - підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) з п'ятниці, 1 червня, вводять мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.

Мова йде про 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-відсоткових - на ввезення алюмінію. Варто підкреслити, що введення цих заходів Вашингтон кілька разів відкладав, сподіваючись домовитися зі своїми партнерами.

У свою чергу, країни єврозони пообіцяли вжити відповідні заходи.