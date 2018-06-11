Польша предложила свое посредничество между в споре ЕС и США

Польское правительство считает, что должно урегулировать конфликт между странами

Польское правительство хочет стать посредником в конфликте между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Об этом в интервью изданию Gazetа Polskа заявил премьер-министр Польши Матеуш Якуб Моравецкий, сообщает Niezalezna.

Он отметил, что у Польши есть две точки соприкосновения с Штатми и Евросоюзом. Одна – это непосредственное сотрудничество с Америкой, а другая- сотрудничество в рамках Европейского Союза.

"Все, наверное, замечают, что сегодня пути ЕС и США начали сильно расходиться. И сейчас от Польши зависит, сможет ли она сформировать свою позицию как связующего звена между двумя сторонами или останется в неудобном положении постоянного маневрирования между ними", - сказал Матеуш Моравецкий.

По его словам, целью правительства Польши является первый их двух вариантов.

"Это отличный шанс для Польши. И во имя такого сценария мы работаем", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, Соединенные Штаты Америки (США) с пятницы, 1 июня, вводят пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.

Речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных - на ввоз алюминия. Стоит подчеркнуть, что введение этих мер Вашингтон откладывал несколько раз, надеясь договориться со своими партнерами.

В свою очередь, страны еврозоны пообещали принять ответные меры.