Немає сенсу. Орбан не хоче розглядати нафтове ембарго проти РФ на саміті Євросоюзу
Обговорення нафтового ембарго на рівні лідерів ЄС стане контрпродуктивним без попереднього консенсусу з його запровадження. Таку думку прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виклав у листі до Євроради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Американське видання ознайомилося з листом угорського прем'єра до голови Євроради Шарля Мішеля. У ньому Орбан вказав на недоцільність розгляду заборони на імпорт російської нафти на саміті лідерів країн-членів Євросоюзу 30-31 травня.
"Обговорення пакету санкцій на рівні лідерів за відсутності консенсусу було б контрпродуктивним. Це лише приверне увагу до наших розбіжностей, не даючи при цьому шансів вирішити проблему. Я пропоную не піднімати це питання на найближчій Раді ЄС", – написав очільник уряду Угорщини.
Орбан відмовився підтримати ембарго, допоки ЄС не надасть фінансові гарантії для відмови від російської нафти. Він спрогнозував "ціновий шок" і підрив енергетичної безпеки Угорщини в разі запровадження заборони на імпорт без модернізації нафтопереробних заводів і побудови нових трубопроводів для альтернативного постачання нафти.
Нагадаємо, німецький віце-канцлер анонсував близьке запровадження нафтового ембарго проти РФ.
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