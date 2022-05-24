Немає сенсу. Орбан не хоче розглядати нафтове ембарго проти РФ на саміті Євросоюзу

Обговорення нафтового ембарго на рівні лідерів ЄС стане контрпродуктивним без попереднього консенсусу з його запровадження. Таку думку прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виклав у листі до Євроради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Американське видання ознайомилося з листом угорського прем'єра до голови Євроради Шарля Мішеля. У ньому Орбан вказав на недоцільність розгляду заборони на імпорт російської нафти на саміті лідерів країн-членів Євросоюзу 30-31 травня.

"Обговорення пакету санкцій на рівні лідерів за відсутності консенсусу було б контрпродуктивним. Це лише приверне увагу до наших розбіжностей, не даючи при цьому шансів вирішити проблему. Я пропоную не піднімати це питання на найближчій Раді ЄС", – написав очільник уряду Угорщини.

Орбан відмовився підтримати ембарго, допоки ЄС не надасть фінансові гарантії для відмови від російської нафти. Він спрогнозував "ціновий шок" і підрив енергетичної безпеки Угорщини в разі запровадження заборони на імпорт без модернізації нафтопереробних заводів і побудови нових трубопроводів для альтернативного постачання нафти.