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Нафтове ембарго проти Росії вже "зовсім близько", - віце-канцлер Німеччини

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Берлін, Вівторок 24 травня 2022 00:18
Нафтове ембарго проти Росії вже "зовсім близько", - віце-канцлер Німеччини Фото: Робоет Хабек (euobserver.com)
Автор: Артур Родивилов

Віце-канцлер, міністр у справах економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек ("зелені") заявив, що введення ембарго на постачання нафти з Росії знаходиться "в межах досяжності". Попри позицію деяких країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Міністр пояснив, що лише кілька держав ЄС, зокрема Угорщина, виступають проти. Однак і вона, на його думку, може змінити свою позицію.

"Тому я думаю, що протягом декількох днів ми також доб'ємося прориву", - зазначив Хабек.

Зазначимо, що прийняття шостого пакета санкцій ЄС проти Росії затримується через деякі країни, які найбільше залежать від постачання російської нафти.

Євросоюз запропонував надати таким країнам відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт і Братислава - з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція здавалася недостатньо вигідною. Будапешт вимагає від Євросоюзу за відмову від російської нафти 15-18 мільярдів євро.

Нагадаємо, Угорщина пропонує ЄС ввести ембарго на морські постачання нафти з РФ.

Раніше Євросоюз виключив заборону на доставлення нафти з шостого пакета санкцій проти Росії.

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