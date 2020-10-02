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Литва не збирається скорочувати штат посольства в Білорусі

Литва, П'ятниця 02 жовтня 2020 19:22
Литва не збирається скорочувати штат посольства в Білорусі
Фото: Лінас Лінкявічюс (tut.by)
Автор: Роман Тверденко

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що уряд не збирається скорочувати штат посольства в Білорусі. Сьогодні білоруський МЗС зажадав зменшити число працівників в посольствах Литви та Польщі.

Про це повідомляє Delfi.

Він зазначив, що подібні кроки Білорусі засмучують. Подальші дії в цьому питанні Литва буде координувати з Польщею.

"Ми сприймаємо заяву білоруської сторони з жалем і розчаруванням. Вони рубають гілку, на якій сидять. Білорусь не хоче спілкуватися з Заходом і розмовляє тільки з однією країною. Це атака на дипломатичні служби Литви і Польщі. Будемо чекати наступних кроків. Рішення про консультації послів приймає МЗС. У нас таких намірів немає", - заявив Линкявичус.

Раніше сьогодні МЗС Білорусі повідомив про відкликання своїх послів у Литві та Польщі для консультацій і порадив сусідам вчинити подібним чином.

Також у Литві закликали до міжнародного розслідування щодо режиму Лукашенка.

Нагадаємо, в п'ятницю ЄС запровадив санкції проти Білорусі, в списку 40 імен чиновників.

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