Білорусь відкликає послів у Литві та Польщі для консультацій

Фото: Міністерство закордонних справ Білорусі (facebook com belarusmfa)

Уряд Білорусі відкликав послів у Литві та Польщі для консультацій. Також у білоруському МЗС заявили про необхідність скорочення співробітників посольств цих країн в Мінську.

Про це повідомляє Tut.by.

Прес-секретар міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз зазначив, що послам Литви і Польщі рекомендується також провести консультації зі своїм керівництвом.

"Посли Білорусі в Польщі та Литві з 5 жовтня відкликаються до Мінська для консультацій. Послам Польщі і Литви в Білорусі, відповідно, запропоновано наслідувати цей приклад", - заявив Глаз.

Він також підкреслив, що це, а також скорочення кількості працівників в посольствах є вимушеним заходом.

"Зважаючи на однозначні деструктивні дії з боку зазначених країн їм запропоновано до 9 жовтня призвести до паритету з білоруськими закордонними установами у відповідних країнах склад своїх дипломатичних представництв в Білорусі", - сказав Глаз.

В литовському посольстві замість 25 повинно залишитися 14 дипломатів, у польському — замість 50 залишиться 18.

Раніше в Литві закликали до міжнародного розслідування щодо режиму Лукашенка.

Нагадаємо, сьогодні ЄС запровадив санкції проти Білорусі, в списку 40 імен.