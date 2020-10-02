Білорусь пригрозила ЄС розривом дипломатичних відносин

Фото: прапори ЄС і Білорусі (belapan by)

Міністерство закордонних справ Білорусі не бачить доцільності збереження дипломатичних відносин з Європейським Союзом, якщо й надалі будуть запроваджуватись санкції проти білоруської влади. Також там зазначають, що відомство буде "адекватно реагувати на будь-які недружні дії".

Про це йдеться в заяві білоруського відомства.

"Подальша розкрутка ЄС "санкційного маховика" може призвести до ще більш серйозних наслідків, наприклад, виходу Білорусі зі спільних програм і проєктів, перегляду рівня і модальності дипломатичної присутності аж до рішення про доцільність збереження дипломатичних відносин" - йдеться у заяві відомства.

Нагадаємо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня.

Після цього влада Білорусі підготували санкційний список проти Європейського союзу.

Також РБК-Україна писало, що Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників.