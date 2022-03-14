Польща про передачу Україні бойових літаків: це питання ще не закрите

"Ми готові передати наші МіГи 29, але, по-перше, разом із нашими союзниками по НАТО, перш за все американцями, в рамках спільного союзницького рішення, плюс з гарантією, що ми зможемо заповнити цю прогалину іншими літаками подібного класу, щоб Польща не обмежувала свій оборонний потенціал", - зазначив Дворчик.

Разом з тим він підкреслив, що з боку США наразі немає жодних кроків у цьому напрямку.

"Я хотів би, щоб ми солідарно підтримали Україну в її боротьбі за незалежність. Але я розумію, що певні процеси потребують часу, а рішення - певних обговорень, тому я вважаю, що ця тема ще не закрита", - уточнив Дворчик.

Нагадаємо, Пентагон відхилив пропозицію Польщі про передачу своїх винищувачів МіГ-29 у США для доставки на Україну, назвавши таку ініціативу нерезонною.

Пізніше прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що передача Міг-29 Україні зараз може розглядатися президентом РФ Путіним як "крок ескалації".

Після чого майже 40 сенаторів США закликали президента Штатів Джо Байдена працювати з Польщею і НАТО для негайної передачі Україні винищувачів.

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