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Сенатори США закликали Байдена дозволити передачу винищувачів Україні

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Вашингтон, П'ятниця 11 березня 2022 17:51
Сенатори США закликали Байдена дозволити передачу винищувачів Україні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Майже 40 сенаторів США закликали президента Джо Байдена працювати з Польщею і НАТО для негайної передачі Україні винищувачів. При цьому вони заявляють, що США повинні надати "таку необхідну повітряну міць та іншу підтримку Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сенатора Чака Грасслі.

"Хоча ми високо оцінюємо летальну допомогу, яку ваша адміністрація направила Україні досі, ми категорично не згодні з вашим рішенням відкласти і відмовити Польщі в можливості передати Україні винищувачі. Ми просимо вас дати вказівку вашому Міністерству оборони негайно сприяти передачі літаків, систем ППО та інших можливостей нашими партнерами по НАТО і через них", - йдеться в листі сенаторів.

При цьому політики підкреслили, що допомога Україні повинна бути надана невідкладно, оскільки подальший успіх українських військових залежить від отримання додаткової смертоносної допомоги.

"Ми не можемо дозволити Путіну отримати перевагу через нездатність забезпечити українців необхідною зброєю, боєприпасами, засобами зв'язку та медикаментами. Ми закликаємо вас діяти без зволікання, щоб надати терміново необхідну повітряну міць, яка зміцнить здатність українських Збройних сил захищати свою країну і допоможе врятувати життя цивільних осіб", - уклали законодавці.

Нагадаємо, Пентагон відхилив пропозицію Польщі про передачу своїх винищувачів МіГ-29 у США для доставки на Україну, назвавши таку ініціативу нерезонною.

Пізніше прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що передача Міг-29 Україні зараз може розглядатися президентом РФ Путіним як "крок ескалації".

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