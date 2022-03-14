Польша о передаче Украине боевых самолетов: этот вопрос еще не закрыт

"Мы готовы передать наши МиГи 29, но, во-первых, вместе с нашими союзниками по НАТО, прежде всего американцами, в рамках общего союзнического решения, плюс с гарантией, что мы сможем заполнить этот пробел другими самолетами подобного класса, чтобы Польша не ограничивала свой оборонный потенциал", - отметил Дворчик.

Вместе с тем он подчеркнул, что со стороны США пока нет никаких шагов в этом направлении.

"Я хотел бы, чтобы мы солидарно поддержали Украину в ее борьбе за независимость. Но я понимаю, что некоторые процессы требуют времени, а решение определенных обсуждений, поэтому я считаю, что эта тема еще не закрыта", - уточнил Дворчик.

Напомним, Пентагон отклонил предложение Польши о передаче своих истребителей Миг-29 в США для доставки на Украину, назвав такую инициативу нерезонной.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что передача МиГ-29 Украине сейчас может рассматриваться президентом РФ Путиным как "шаг эскалации".

После чего почти 40 сенаторов США призвали президента Штатов Джо Байдена работать с Польшей и НАТО для немедленной передачи Украине истребителей.

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