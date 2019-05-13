Польща скасувала візит ізраїльської делегації на чолі з міністром

Варшава скасувала візит ізраїльської делегації на чолі з міністром соціальної рівності Елі Коеном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський МЗС.

У польському відомстві повідомили, що рішення було прийнято після того, як ізраїльська сторона змінила склад делегації.

"Польща прийняла рішення скасувати візит офіційних представників Ізраїлю після того, як ізраїльська сторона в останню хвилину змінила склад делегації, а це припускає, що переговори повинні були б сфокусуватися, головним чином, на питаннях, пов'язаних з реституцією власності", - йдеться в заяві.

Польща вважає, що питання з реституцією майна євреїв, конфіскованого під час голокосту в період Другої світової війни, закритий.

Нагадаємо, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький скасував участь Польщі в саміті Вишеградської четвірки (V4) в Ізраїлі після того, як глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац в ефірі однієї з радіостанцій заявив, що "поляки вбирали антисемітизм з молоком матері".

Раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що не хоче ескалації напруги у відносинах з Ізраїлем. Глава МЗС Польщі розповів, що уряд не планує викликати посла Ізраїлю у відповідь на слова міністра закордонних справ Ісраеля Каца про те, що "поляки ввібрали антисемітизм з молоком матері". Пізніше Кац підтвердив, що не шкодує про сказане і повторив звинувачення, що чимало поляків співпрацювало з нацистами.