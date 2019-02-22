Польща не хоче ескалації напруги у відносинах з Ізраїлем, - Чапутович

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Однак Польща все ще очікує вибачень за антисемітистські висловлювання

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що не хоче ескалації напруги у відносинах з Ізраїлем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, глава МЗС Польщі розповів, що уряд не планує викликати посла Ізраїлю у відповідь на слова міністра закордонних справ Ісраеля Каца про те, що "поляки всмоктали антисемітизм із молоком матері". Пізніще Кац підтвердив, що не шкодує про сказане і повторив звинувачення, що чимало поляків співпрацювало з нацистами.

"Ми хочемо вирішити це питання. Наш підхід до співпраці з Ізраїлем позитивний. Ми це доводимо своєю закордонною політикою. Ізраїль є предметом нашого зацікавлення у міжнародних організаціях, в ООН, Європейському союзі... Ми не хочемо цього змінювати і чекаємо радше на певні роздуми політичного класу в Ізраїлі над тим, що сталося. Бо це недобра ситуація, особливо для Ізраїлю", - сказав Чапутович.

На питання, чи передбачаються якісь зустрічі з головою МЗС Ізраїлю, Яцек Чапутович сказав, що ні.

"Проте ми все ще очікуємо відмови від цих слів", - сказав польський міністр.

РБК-Україна писало, що польський віце-міністр закордонних справ Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що Польща очікує від Ізраїлю вибачення за слова ізраїльського міністра закордонних справ про поляків.

Нагадаємо, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький скасував участь Польщі в саміті Вишеградської четвірки (V4) в Ізраїлі після того, як глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац в ефірі однієї з радіостанцій заявив, що "поляки вбирали антисемітизм з молоком матері".