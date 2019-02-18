Моравецький скасував участь Польщі в саміті V4 в Ізраїлі

Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Польща відмовилася від участі в саміті після висловлювань Нетаньяху

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький скасував участь Польщі в саміті Вишеградської четвірки (V4) в Ізраїлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що Моравецький заявив про скасування участі польської сторони у саміті, який завтра пройде в Ізраїлі. Він також пояснив своє рішення неприпустимим висловлюванням глави МЗС Ізраїлю Ісраеля Каца, який в ефірі однієї з ізраїльських радіостанцій заявив, що "поляки вбирали антисемітизм з молоком матері".

Зазначимо, раніше Моравецький скасував поїздку до Ізраїль після заяв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни. За словами прес-секретаря польського прем'єра, Моравецький оголосив, що на саміт Вишеградської четвірки в Ізраїль приїде міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Черговий скандал вибухнув після того, як на конференції по Близькому Сходу у Варшаві Нетаньяху підкреслив причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни. За даними газети Haaretz, Нетаньяху заявив, що "поляки співпрацювали з нацистами". У відповідь на це президент Польщі Анджей Дуда пригрозив перенести з Єрусалиму саміт Вишеградської четвірки (V4).