Польша отменила визит израильской делегации во главе с министром

Варшава отменила визит израильской делегации во главе с министром социального равенства Эли Коэном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский МИД.

В польском ведомстве сообщили, что решение было принято после того, как израильская сторона изменила состав делегации.

"Польша приняла решение отменить визит официальных представителей Израиля после того, как израильская сторона в последнюю минуту изменила состав делегации, а это предполагает, что переговоры должны были бы сфокусироваться, главным образом, на вопросах, связанных с реституцией собственности", - говорится в заявлении.

Польша считает, что вопрос с реституцией имущества евреев, конфискованного во время холокоста в период Второй мировой войны, закрыт.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отменил участие Польши в саммите Вышеградской четверки (V4) в Израиле после того, как глава МИД Израиля Исраэль Кац в эфире одной из радиостанций заявил, что "поляки впитывали антисемитизм с молоком матери".

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что не хочет эскалации напряжения в отношениях с Израилем. Глава МИД Польши рассказал, что правительство не планирует вызвать посла Израиля в ответ на слова министра иностранных дел Исраэля Каца. Позже Кац подтвердил, что не сожалеет о сказанном и повторил обвинения, что немало поляков сотрудничало с нацистами.