МЗС закликав союзників надати військову допомогу для захисту України

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В МЗС заявили, що уся відповідальність за подальші дії лежить на РФ

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило категоричний протест РФ через дії з нападом та захопленням кораблів ВМС України в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

В МЗС заявили, що злочинний режим Кремля вкотре продемонстрував те, що він не має ніяких меж у своїй агресії й готовий до будь-яких актів проти України.

"Україна вимагає невідкладно надати медичну допомогу пораненим військовослужбовцям, забезпечити їхнє негайне безпечне повернення на Батьківщину, а також повернути захоплене військове майно та компенсувати українській стороні завдані їй збитки", - повідомили в МЗС.

В МЗС підкреслюють, що відповідальність за подальше загострення ситуації в регіоні Азовського та Чорного моря й підрив процесу врегулювання повністю вкладається на кремлівський режим.

"Звертаємося до наших союзників та партнерів вжити усіх необхідних заходів для стримування агресора, у тому числі через застосування нових та посилення існуючих санкцій, а також надання Україні військової допомоги для захисту територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів", - додали в МЗС.

Нагадаємо, РНБО рекомендувала ввести воєнний стан в Україні. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, військовий стан пропонується ввести строком на 60 днів.