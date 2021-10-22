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Польща засудила російський перепис населення в Криму

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Польща, П'ятниця 22 жовтня 2021 17:34
Польща засудила російський перепис населення в Криму Фото: Польща засудила дії Росії в Криму (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на проведення російського перепису населення в окупованому Криму. Польська сторона засуджує такі кроки з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського МЗС.

Як наголосили в польському МЗС, російська окупація Криму є незаконною.

"Рішення Росії провести перепис населення на тимчасово окупованих територіях України гідне засудження", - йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, проведення перепису в Криму засуджували у Британії. Британське посольство нагадало Росії, що Крим - це Україна.

Також з засудженням російського перепису в Криму нещодавно на засіданні ОБСЄ спільно виступили США та Євросоюз.

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Польша Крим Російська Федерація Перепис населення
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