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Польша осудила российскую перепись населения в Крыму

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Польша, Пятница 22 октября 2021 17:34
Польша осудила российскую перепись населения в Крыму Фото: Польша осудила действия России в Крыму (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на проведение российской переписи населения в оккупированном Крыму. Польская сторона осуждает такие шаги со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского МИД.

Как отметили в польском МИД, российская оккупация Крыма является незаконной.

"Решение России провести перепись населения на временно оккупированных территориях Украины достойно осуждения", - говорится в заявлении министерства.

Напомним, проведение переписи в Крыму осуждали в Британии. Британское посольство напомнило России, что Крым - это Украина.

Также с осуждением российской переписи в Крыму недавно на заседании ОБСЕ совместно выступили США и Евросоюз.

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Польша Крым Российская Федерация Перепись населения
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