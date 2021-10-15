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Росія почала перепис у Криму. Україна вимагає не визнавати його результати

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Київ, П'ятниця 15 жовтня 2021 11:33
Росія почала перепис у Криму. Україна вимагає не визнавати його результати Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація почала перепис населення в окупованому Криму та Севастополі. Українська сторона просить міжнародних партнерів не визнавати його результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

У заяві йдеться, що Україна засуджує проведення всеросійського перепису населення в окупованому Криму, оскільки такі дії спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України. Також МЗС називає його спробою легітимізувати окупацію.

"Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій", - йдеться в заяві.

У МЗС нагадали, "референдум" в Криму 2014 року не має юридичної сили і не може стати підставою для відображення результатів перепису населення Криму як частини всеросійського перепису.

Київ також підкреслює, що основою для оцінки ситуації на півострові може бути тільки об'єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, а також правозахисних неурядових організацій.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати", - йдеться в заяві.

Зазначимо, перепис у Криму проводитиметься з 15 жовтня до 14 листопада.

Нагадаємо, раніше Україна в ОБСЄ запропонувала почати дистанційний моніторинг ситуації в Криму.

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