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США і Євросоюз в ОБСЄ засудили перепис населення в Криму

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США, П'ятниця 22 жовтня 2021 04:45
США і Євросоюз в ОБСЄ засудили перепис населення в Криму Фото: США і Євросоюз в ОБСЄ засудили перепис населення в Криму (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

США стурбовані наміром РФ провести перепис населення в тимчасово окупованому Криму, вважаючи це черговим проявом дій Москви, спрямованих на підрив суверенітету України. З відповідною заявою під час засідання Постійної ради ОБСЄ виступив і Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми стурбовані планом РФ провести без дозволу України всеросійський перепис населення з 15 жовтня по 14 листопада в окупованому Криму. Перепис населення є ще одним проявом кампанії Росії з підриву суверенітету України", - заявила тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Кортні Остріен під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні.

Дипломат підкреслила, що США як підписант спільної декларації Кримської платформи підтверджують: Крим - це Україна.

"Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію Криму Росією", - вказала Остріен.

Вона також нагадала, що санкції, пов'язані з Кримом, "будуть залишатися в силі, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом".

"ЄС засуджує рішення Російської Федерації провести з 15 жовтня по 14 листопада перепис населення на незаконно анексованій українській території Криму і Севастополя, а також почати чергову призовну кампанію 1 жовтня", - йдеться в повідомленні Євросоюзу в ОБСЄ.

В ЄС закликали Росію припинити всі порушення міжнародного (в тому числі гуманітарного) права.

"Європейський Союз продовжить працювати над мирним припиненням незаконної анексії півострова Росією, як це було підтверджено на першому саміті Міжнародної Кримської платформи 23 серпня", - наголошується в документі.

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