В Польше откроют гостиницы и торговые центры

Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.comKancelaria Premiera)

Премьер подчеркнул, что сейчас меры безопасности будут оставаться актуальными

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об ослаблении карантинных ограничений в Польше с 4 мая. Об этом сообщает RMF 24.

Как он сообщил, с 4 мая правительство Польши будет постепенно ослаблять карантин. Так, откроются музеи и библиотеки, гостиницы и торговые центры. Кроме того, с 6 мая власть предоставит возможность возобновить работу яслям и детсадам, однако окончательное решение примут их директора и учредители, если заведения смогут выполнять критерии, определены в методических рекомендациях Министерства здравоохранения.

Также премьер добавил, что меры безопасности будут оставаться актуальными, не смотря на ослабление карантинных ограничений.

"Мы открываем экономику, но мы не должны ни на йоту ослаблять меры безопасности. Помните: выходим из дома только на работу, в магазин и при наличии других уважительных причин", - сказал Моравецкий.

Как он отметил, следующие этапы выхода из карантина будут анонсировать каждые 2 недели, в зависимости от развития ситуации.

Напомним, карантин в Украине планируют начать ослаблять с 11 мая, но ограничения планируют снимать постепенно.