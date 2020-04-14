Польща почне "разморозку економіки" з 19 квітня

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У Польщі пом'якшать обмеження на відвідування магазинів, а також дозволять обмежену роботу салонів краси та перукарень

Уряд Польщі з 19 квітня почне повільно "розморожувати економіку країни, яка була зупинена у зв'язку з введенням обмежень за пандемії коронавіруса. Про це заявив міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський в ефірі RMF24.

За його словами, з 19 квітня планують пом'якшення обмежень на відвідування магазинів. Зокрема, планують змінити алгоритм заборони на відвідування магазинів.

"Сьогодні в них може увійти тільки втричі більше людей, ніж у магазині кас. Уряд хоче послабити цей ліміт і зробити ліміт покупця не залежним від кількості касових апаратів, а від площі магазину", - повідомив Шумовський.

Також планується відкриття салонів краси та перукарень з деякими обмеженнями.

"Зміни повинні відповідати принципу: якщо десь ви зможете забезпечити відстань між покупцями 2 метри, то буде відкрита торговельна точка", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з 16 квітня у Польщі вводиться обов'язковий "масковий режим" в громадських місцях.

Також повідомлялося, що Польща чекає піку захворюваності коронавірусом в травні-червні. При цьому прем'єр Матеуш Моравецький зазначив, що країна знаходиться на початку боротьби з коронавірусом.