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Польша начнет "разморозку экономики" с 19 апреля

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 13:55
Польша начнет "разморозку экономики" с 19 апреля
Иллюстративное фото (pixabay.com-kaboompics)

В Польше смягчат ограничения на посещения магазинов, а также разрешат ограниченную работу салонов красоты и парикмахерских

Правительство Польши с 19 апреля начнет медленно "размораживать экономику" страны, которая была остановлена в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский в эфире RMF24.

По его словам, с 19 апреля планируют смягчение ограничений на посещение магазинов. В частности, планируют изменить алгоритм запрета на посещение магазинов.

"Сегодня в них может войти только втрое больше людей, чем в магазине касс. Правительство хочет ослабить этот лимит и сделать лимит покупателя не зависимым от количества кассовых аппаратов, а от площади магазина", - сообщил Шумовский.

Также планируется открытие салонов красоты и парикмахерских с некоторыми ограничениями.

"Изменения должны соответствовать принципу: если где-то вы сможете обеспечить расстояние между покупателями 2 метра, то будет открыта торговая точка", - отметил министр.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 16 апреля в Польше вводится обязательный "масочный режим" в общественных местах.

Также сообщалось, что Польша ожидает пика заболеваемости коронавирусом в мае-июне. При этом премьер Матеуш Моравецкий отметил, что страна находится в начале борьбы с коронавирусом.

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