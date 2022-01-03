ru ua
Пн, 03 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польща готує посилення карантину: що можуть закрити

Новость на русском →
Варшава, Понеділок 03 січня 2022 15:15
Польща готує посилення карантину: що можуть закрити Фото: Польща готує посилення карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Карантин у Польщі посилять через погіршення епідеміологічної ситуації. Уряд розгляне введення нових обмежень вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF FM.

За словами глави МОЗ Польщі Адама Недзельського, якщо буде ріст заражень, то будуть приймати жорсткі рішення. Це питання можуть розглянути вже в середу або п’ятницю.

"Тоді ми будемо говорити про школи, про закриття торгових центрів, наприклад, але я не хочу цього передбачати", - додав Недзельський.

Адам Недзельський повідомив, що за останні 24 години у Польщі було виявлено 6422 нових інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, Польща посилила правила в'їзду. Зокрема, люди, які прилітають до Польщі з-за меж Шенгенської зони вільного проїзду ЄС, повинні мати підтвердження негативного результату тесту не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Карантин
NEWS
Запобігти нападу РФ. Байден поговорив з Путіним і Зеленським: підсумки
Запобігти нападу РФ. Байден поговорив з Путіним і Зеленським: підсумки
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році