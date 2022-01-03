Польша готовит усиление карантина: что могут закрыть

Карантин в Польше усилят из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Правительство рассмотрит введение новых ограничений уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на RMF FM .

По словам главы Минздрава Польши Адама Недзельского, если будет рост заражений, то будут принимать жесткие решения. Этот вопрос могут рассмотреть уже в среду или пятницу.

"Тогда мы будем говорить о школе, о закрытии торговых центров, например, но я не хочу этого предвидеть", - добавил Недзельский.

Адам Недзельский сообщил, что за последние 24 часа в Польше было обнаружено 6422 новых инфицирования коронавирусом.