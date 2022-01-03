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Польша готовит усиление карантина: что могут закрыть

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Варшава, Понедельник 03 января 2022 15:15
Польша готовит усиление карантина: что могут закрыть Фото: Польша готовит усиление карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Карантин в Польше усилят из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Правительство рассмотрит введение новых ограничений уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF FM.

По словам главы Минздрава Польши Адама Недзельского, если будет рост заражений, то будут принимать жесткие решения. Этот вопрос могут рассмотреть уже в среду или пятницу.

"Тогда мы будем говорить о школе, о закрытии торговых центров, например, но я не хочу этого предвидеть", - добавил Недзельский.

Адам Недзельский сообщил, что за последние 24 часа в Польше было обнаружено 6422 новых инфицирования коронавирусом.

Напомним, Польша ужесточила правила въезда. В частности, люди, которые прилетают в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны свободного проезда ЕС, должны иметь подтверждение отрицательного результата теста не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы.

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