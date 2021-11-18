ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Польща готова до серйозного кроку, якщо ситуація з мігрантами на кордоні не покращиться

Новость на русском →
Польща, Четвер 18 листопада 2021 17:52
Польща готова до серйозного кроку, якщо ситуація з мігрантами на кордоні не покращиться Фото: Польща може закрити залізничний пункт пропуску у Кузниці (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Влада Польщі попередила білоруську сторону, що закриє залізничний пункт пропуску в Кузниці. Таку умову поставили, якщо ситуація з мігрантами не стабілізується до 21 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС Польщі.

"Польська сторона очікує на стабілізацію ситуації, пов'язаної з перебуванням нелегальних мігрантів біля прикордонного переходу в Кузниці до неділі, 21 листопада цього року", - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський доручив головному коменданту прикордонної служби звернутися до голови Державного прикордонного комітету Білорусі генерала Анатолія Лаппо з відповідним листом. У разі відсутності відповіді на це звернення Польща призупинить роботу залізничного прикордонного переходу.

Нагадаємо, на території Білорусі на сьогоднішній день перебувають близько 7 тисяч мігрантів. При цьому близько 2 тисяч перебувають у таборі на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша
NEWS
Замовник з США і 20 000 доларів завдатку: деталі замаху на Лещенка
Замовник з США і 20 000 доларів завдатку: деталі замаху на Лещенка
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну