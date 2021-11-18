Польща готова до серйозного кроку, якщо ситуація з мігрантами на кордоні не покращиться

Влада Польщі попередила білоруську сторону, що закриє залізничний пункт пропуску в Кузниці. Таку умову поставили, якщо ситуація з мігрантами не стабілізується до 21 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС Польщі .

"Польська сторона очікує на стабілізацію ситуації, пов'язаної з перебуванням нелегальних мігрантів біля прикордонного переходу в Кузниці до неділі, 21 листопада цього року", - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський доручив головному коменданту прикордонної служби звернутися до голови Державного прикордонного комітету Білорусі генерала Анатолія Лаппо з відповідним листом. У разі відсутності відповіді на це звернення Польща призупинить роботу залізничного прикордонного переходу.