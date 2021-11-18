ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Білорусі назвали кількість мігрантів, які перебувають у країні

Новость на русском →
Четвер 18 листопада 2021 14:57
У Білорусі назвали кількість мігрантів, які перебувають у країні Фото: у Білорусі перебувають близько 7 тисяч мігрантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На території Білорусі на сьогодні знаходяться близько 7 тисяч мігрантів. При цьому близько 2 тисяч перебувають у таборі на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Першого".

"На сьогодні на території Білорусі знаходиться близько 7 тисяч біженців, з них на кордоні в так званому стихійному таборі близько 2 тисяч осіб. Від 200 до 500 осіб, за наявною інформацією, також знаходяться на кордоні, але стихійно в інших точках. Це біженці, яких поляки намагалися викинути сили за межі Польщі після того, як вони туди вже проникли", - заявила прес-секретар Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт.

Нагадаємо, в лісі на кордоні Білорусі та Польщі загинула однорічна дитина сирійських мігрантів.

Крім того, мігранти залишають табір у пункту пропуску "Брузги" - білоруські силовики перевозять їх у невідомому напрямку автобусами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Міграційна криза
NEWS
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну