Польша готова к серьезному шагу, если ситуация с мигрантами на границе не улучшится
Власти Польши предупредили белорусскую сторону, что закроют железнодорожный пункт пропуска в Кузнице. Такое условие поставили, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Польши.
"Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов возле пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года", - говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту пограничной службы обратится к председателю Государственного пограничного комитета Беларуси генералу Анатолию Лаппо с соответствующим письмом. В случае отсутствия ответа на это обращение Польша приостановит работу железнодорожного пограничного перехода.
Напомним, на территории Беларуси на сегодняшний день находятся около 7 тысяч мигрантов. При этом около 2 тысяч находятся в лагере на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.