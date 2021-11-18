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Польша готова к серьезному шагу, если ситуация с мигрантами на границе не улучшится

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Польша, Четверг 18 ноября 2021 17:52
Польша готова к серьезному шагу, если ситуация с мигрантами на границе не улучшится Фото: Польша может закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Власти Польши предупредили белорусскую сторону, что закроют железнодорожный пункт пропуска в Кузнице. Такое условие поставили, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Польши.

"Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов возле пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту пограничной службы обратится к председателю Государственного пограничного комитета Беларуси генералу Анатолию Лаппо с соответствующим письмом. В случае отсутствия ответа на это обращение Польша приостановит работу железнодорожного пограничного перехода.

Напомним, на территории Беларуси на сегодняшний день находятся около 7 тысяч мигрантов. При этом около 2 тысяч находятся в лагере на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.

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