Польша готова к серьезному шагу, если ситуация с мигрантами на границе не улучшится

Власти Польши предупредили белорусскую сторону, что закроют железнодорожный пункт пропуска в Кузнице. Такое условие поставили, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Польши .

"Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов возле пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту пограничной службы обратится к председателю Государственного пограничного комитета Беларуси генералу Анатолию Лаппо с соответствующим письмом. В случае отсутствия ответа на это обращение Польша приостановит работу железнодорожного пограничного перехода.