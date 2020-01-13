ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Польща буде боротися за історичну правду, - Моравєцький

Новини » Політика     13.01.2020 - 01:17
Польща буде боротися за історичну правду, - Моравєцький
Фото: Матеуш Моравецький (wikimedia.orgMarek Mytnik)

Заява стосується висловлювань Путіна про Другу світову війну

Очільник польського уряду Матеуш Моравєцький заявив, що уряд і керівна партія "Право і справедливість" відстоюватимуть правду та історичну пам’ять. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

На новорічній зустрічі з партійними структурами в регіоні Підкарпаття глава польського уряду висловився на тему звинувачень Польщі з боку президента Росії у тому, що довоєнна влада Польщі співпрацювала з гітлерівською Німеччиною.

"Немає майбутнього без історичної правди, і від того, хто переможе це змагання за пам’ять, залежить, чи нас будуть називати спільниками злочинців, людей, які в минулому припускалися помилок, чи гордо триматимемо голову високо як спадкоємці знаменитих героїв часів найстрашнішої Другої світової війни", - сказав Моравецький.

Раніше Моравецький заявляв, що президент Росії Володимир Путін "багато раз брехав про Польщу", завжди роблячи це "свідомо".

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі звинуватило російського президента Володимира Путіна в спотворенні історії Другої світової війни.

У Польщі назвали умови для відновлення могил бійців УПА У Польщі зрівняли відповідальність СРСР і Німеччини за початок війни
Новини України Польшаистория
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся