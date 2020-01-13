Польща буде боротися за історичну правду, - Моравєцький

Фото: Матеуш Моравецький (wikimedia.orgMarek Mytnik)

Заява стосується висловлювань Путіна про Другу світову війну

Очільник польського уряду Матеуш Моравєцький заявив, що уряд і керівна партія "Право і справедливість" відстоюватимуть правду та історичну пам’ять. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

На новорічній зустрічі з партійними структурами в регіоні Підкарпаття глава польського уряду висловився на тему звинувачень Польщі з боку президента Росії у тому, що довоєнна влада Польщі співпрацювала з гітлерівською Німеччиною.

"Немає майбутнього без історичної правди, і від того, хто переможе це змагання за пам’ять, залежить, чи нас будуть називати спільниками злочинців, людей, які в минулому припускалися помилок, чи гордо триматимемо голову високо як спадкоємці знаменитих героїв часів найстрашнішої Другої світової війни", - сказав Моравецький.

Раніше Моравецький заявляв, що президент Росії Володимир Путін "багато раз брехав про Польщу", завжди роблячи це "свідомо".

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі звинуватило російського президента Володимира Путіна в спотворенні історії Другої світової війни.