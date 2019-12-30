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Моравецький: Путін багато разів брехав про Польщу

Новини » Політика     30.12.2019 - 12:08
Моравецький: Путін багато разів брехав про Польщу
Ілюстративне фото (flickr.com premierrp)

Брехня з надходить, коли "російська влада відчуває міжнародний тиск"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що президент Росії Володимир Путін "багато раз брехав про Польщу", завжди роблячи це "свідомо". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті глави польського уряду.

За словами Моравецького, брехня з російської сторони зазвичай надходить в тих випадках, коли "російська влада відчуває міжнародний тиск, пов'язаний з їх діяльністю".

Моравецький нагадав, що Польща першою випробувала на собі агресію нацистської Німеччини, і що Польща була першою країною, "яка боролася за захист вільної Європи".

При цьому без співучасті тодішнього керівника СРСР Йосипа Сталіна в розділі Польщі і без природних ресурсів, які Сталін постачав Гітлеру, націонал-соціалістам не вдалося б взяти Європу під свій контроль, стверджує також Моравецький.

"Завдяки Сталіну Гітлер міг безкарно завойовувати нові країни і відправляти євреїв у гетто", - написав польський прем'єр-міністр.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі звинуватив російського президента Володимира Путіна в спотворенні історії Другої світової війни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що слабкість європейського відповіді на агресію Росії в Азовському морі пояснюється тим, що частина країн Європейського союзу втомилася від цього конфлікту.

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